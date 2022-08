“È venuto davvero”. Invitano il super vip al loro matrimonio e a sorpresa si presenta. Choc generale (Di martedì 30 agosto 2022) Incredibile episodio al matrimonio di una coppia, che ha ricevuto una bellissima sorpresa. James e Nikki Roadnight hanno deciso di convolare a nozze ed ecco che è spuntato inaspettatamente un vip al loro evento più importante della vita. Nessuno poteva aspettarsi che quel sogno nel cassetto potesse tramutarsi in realtà, invece è successo davvero. Ovviamente le foto hanno fatto il giro della rete e in tanti hanno invidiato i neo marito e moglie, che questa giornata non potranno mai cancellarla dalla loro mente. Dunque, James e Nikki Roadnight si sono giurati amore eterno e alle loro nozze è apparso un personaggio clamoroso. loro per scherzo avevano deciso di invitare questo vip alla cerimonia, ma era stato semplicemente un gesto fatto così per gioco. Invece lui ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 agosto 2022) Incredibile episodio aldi una coppia, che ha ricevuto una bellissima. James e Nikki Roadnight hanno deciso di convolare a nozze ed ecco che è spuntato inaspettatamente un vip alevento più importante della vita. Nessuno poteva aspettarsi che quel sogno nel cassetto potesse tramutarsi in realtà, invece è successo. Ovviamente le foto hanno fatto il giro della rete e in tanti hanno invidiato i neo marito e moglie, che questa giornata non potranno mai cancellarla dallamente. Dunque, James e Nikki Roadnight si sono giurati amore eterno e allenozze è apparso un personaggio clamoroso.per scherzo avevano deciso di invitare questo vip alla cerimonia, ma era stato semplicemente un gesto fatto così per gioco. Invece lui ha ...

Anna11563647 : @DocRiserva Tenendo conto che si parla di squacquerone mi sembra davvero strano che solo a noi donne sia venuto in… - ppegiuse96 : All’inizio mi pesava molto di più ma trovo davvero di pessimo gusto quando un tuo collega ti fa notare gli errori c… - yourblueyestell : Non passavo una serata così serena senza che fingessimo tutti che andasse tutto bene anche quando non è così da cir… - FiorinLuigi : RT @fedferra75: @Adriano72197026 Comunque, da quanto ne so, il libro del dott Citro (Apocalisse) sta avendo un certo successo di vendite, e… - robertomeneghe2 : @audone_celeste @Franco32656300 Si sono venuto la scorsa settimana dal 14al 20 , ho scoperto davvero dei bei paesa… -

Pogba, che caos! Paul ha pagato 100 mila euro ai suoi estorsori ... giocatore della Juventus, con i suoi fratelli, è davvero spiacevole. Mathias Pogba ha minacciato ... lunedì è venuto alla luce che il centrocampista della Juventus ha già pagato una cifra di 100mila ... Keanu Reeves si presenta al ricevimento di nozze di una coppia di fan LE PAROLE DELLA SPOSA "È stato molto amichevole e ha detto che sarebbe venuto", ha detto Nikki ... È stato davvero disponibile, ha concesso alcune foto al nostro fotografo e poi addirittura del tempo ... Fortementein.com ... giocatore della Juventus, con i suoi fratelli, èspiacevole. Mathias Pogba ha minacciato ... lunedì èalla luce che il centrocampista della Juventus ha già pagato una cifra di 100mila ...LE PAROLE DELLA SPOSA "È stato molto amichevole e ha detto che sarebbe", ha detto Nikki ... È statodisponibile, ha concesso alcune foto al nostro fotografo e poi addirittura del tempo ... Terrore Ilary Blasi, "è diventata inquietante" le immagini sono davvero preoccupanti