Cosmoss | tutto sulla nuova linea beauty di Kate Moss

Vanity Fair Italia

... inclusi prodotti esclusivi come l olio per il viso (forse) al cannabidiolo, e potrebbe esserci anche un profumo , ilcelebrato con frasi ispirazionali., da come si evince da Instagram, ...... inclusi prodotti esclusivi come l olio per il viso (forse) al cannabidiolo, e potrebbe esserci anche un profumo , ilcelebrato con frasi ispirazionali., da come si evince da Instagram, ... Kate Moss lancia un brand di wellness e beauty, la versione inglese di Goop Che moda e top model siano legate a doppio filo è un dato di fatto. Quello che stupisce in questa fine d’estate è che la nuova stagione vedrà il debutto di due super top nell’arena della moda ...Dalla crema anti-ansia, alla brume per meditare. Il nuovo brand di Kate Moss è un mondo. Anzi un cosmo. Non a caso si chiama Cosmoss ...