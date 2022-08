Cobolli Gigli: ‘La Juve deve ancora guarire dai problemi di Ronaldo: al Napoli dico…’ (Di martedì 30 agosto 2022) Cobolli Gigli parla alla Rai: "Al netto dell'ammirazione che ho per lui, non vorrei rivederlo in Italia. Voglio molto bene alla Juventus... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022)parla alla Rai: "Al netto dell'ammirazione che ho per lui, non vorrei rivederlo in Italia. Voglio molto bene allantus...

Federic71692296 : RT @AndreaBargione: Cobolli Gigli (ex Pres. Juventus):“#Dybala allo Stadium con la Roma? Un dispiacere ma non perché era con la maglia dell… - bella2110_ : RT @AndreaBargione: Cobolli Gigli (ex Pres. Juventus):“#Dybala allo Stadium con la Roma? Un dispiacere ma non perché era con la maglia dell… - AndreaBargione : Cobolli Gigli (ex Pres. Juventus):“#Dybala allo Stadium con la Roma? Un dispiacere ma non perché era con la maglia… - blackandwhiteZ1 : Ma Cobolli Gigli ancora gira? - DVACMILAN : In Rai in un programma sportivo invitano Cobolli Gigli a chiedere pareri di calciomercato quello che come president… -