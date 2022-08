Bronzetti-Davis oggi, US Open 2022: orario preciso, programma, tv, streaming (Di martedì 30 agosto 2022) Esordio agli US Open 2022 per Lucia Bronzetti. La numero 3 d’Italia parte contro una quasi veterana del circuito WTA, l’americana Lauren Davis, che, per confronto, è alla sua nona partecipazione in tabellone principale, anche se mai ha superato il secondo turno. Tra la ventitreenne riminese e la ventottenne dell’Ohio non ci sono precedenti. Si tratta dell’esordio in main draw per la giocatrice italiana, che nel 2021 si era fermata al primo turno delle qualificazioni. Per Bronzetti gli US Open arrivano al termine di una stagione con buonissima validità, in cui ha raggiunto gli ottavi (sfiorando i quarti) a Miami e ha saputo costruire la propria classifica con i tornei minori. Picchi: finale a Palermo (250) e a Vancouver (125). Per Davis, invece, quarti a inizio anno ad ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Esordio agli USper Lucia. La numero 3 d’Italia parte contro una quasi veterana del circuito WTA, l’americana Lauren, che, per confronto, è alla sua nona partecipazione in tabellone principale, anche se mai ha superato il secondo turno. Tra la ventitreenne riminese e la ventottenne dell’Ohio non ci sono precedenti. Si tratta dell’esordio in main draw per la giocatrice italiana, che nel 2021 si era fermata al primo turno delle qualificazioni. Pergli USarrivano al termine di una stagione con buonissima validità, in cui ha raggiunto gli ottavi (sfiorando i quarti) a Miami e ha saputo costruire la propria classifica con i tornei minori. Picchi: finale a Palermo (250) e a Vancouver (125). Per, invece, quarti a inizio anno ad ...

