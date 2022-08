Anna Pettinelli sconvolta | Strigliata davanti a tutti | “Gliel’avevo detto!”

(Di martedì 30 agosto 2022) La radiofonica non si è trattenuta e sui social si è lasciata andare a una sfuriata pesante.la rimprovera senza ritegno(Youtube)Conduttrice radiofonica e volto televisivo ormai noto,non ha mai fatto mistero del proprio carattere tenace e combattivo. Ad Amici di Maria de Filippi, dove ha insegnato canto fino all’edizione scorsa, non si è mai risparmiata liti e discussioni anche feroci, soprattutto con Rudy Zerbi. Quando crede in qualcosa, infatti, diventa una vera e propria iena. Nelle ultime ore, però, il futuro diè incerto. Il suo posto ad Amici sembra ormai definitivamente passato nelle mani di Arisa e, per ora, la radiofonica è a casa. Su Instagram, quindi, dà sfogo al proprio ...

asfaltofresco : anna pettinelli - AngoloDV : Anna Pettinelli: lo sfogo dell’ex docente di Amici 21 - infoitcultura : Anna Pettinelli rifatta? La risposta agli haters sui social - infoitcultura : Anna Pettinelli rifatta? La risposta agli haters sui social - AngoloDV : Aka7even e Albe, un duetto insieme? Risponde Anna Pettinelli -

Nella scuola più famosa d'Italia è stato allievo diche lo ha voluto nella propria squadra al Serale. Capito di chi parliamo Amici, ricoverato per problemi di salute: come sta ora il ...Per quanto riguarda il canto i professori saranno Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e la bentrovata Arisa, che va a sostituire. Mentre per quanto riguarda il ballo il pubblico avrà modo ...Cambiamenti nella commissione interna di Amici: via due insegnanti storiche, un ritorno e l'esordio di Emanuel Lo nella categoria danza ...Fra i tanti commenti ricevuti dalla Pettinelli al post in questione spicca quello di Tina Cipollari. Anna Pettinelli, labbra rifatte Anna Pettinelli ammette di ritoccare le foto: ecco cosa migliora.