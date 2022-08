All’Arena Arbostella stasera “Non ti pago”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 30 agosto 2022) Si terrà domani alle ore 21, la messa in scena dello spettacolo “Non ti” commedia in 3 atti di Eduardo?De Filippo, proposta dalla compagnia “Comica” con la regia di?Francesca Musa. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. La commedia ruota intorno a Ferdinando Quagliuolo che ha ereditato la gestione di un “banco lotto” dopo la morte del padre; è egli stesso un accanito giocatore, in cerca di numeri vincenti, a dispetto della sua eccezionale sfortuna. Un suo impiegato, Mario Bertolini, al contrario inanella vincite su vincite, suscitando una feroce invidia nel suo datore di lavoro. Mario fa la corte a sua figlia Stella, quasi a sua insaputa, con la complicità della madre Concetta. Un giorno Mario annuncia la clamorosa vincita di una quaterna del valore di 4.000.000 di lire. Per ...