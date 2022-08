Affare fatto: lascia la Juventus e resta in Serie A (Di martedì 30 agosto 2022) La Juventus sta lavorando intensamente in questi ultimi giorni di mercato. Dopo l’arrivo di Arkadiusz Milik, infatti, si sta cercando di arrivare a Leandro Paredes, anche se la trattativa con il PSG non è semplice. L’arrivo di Fabian Ruiz in Francia, però, e la cessione di Nicolò Rovella al Monza, potrebbero seriamente sbloccare l’Affare. Il centrocampista classe 2001 della Juve, infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, andrà in prestito al Monza di Stroppa per cercare di trovare continuità. Rovella Juventus Monza – GETTY L’ex centrocampista del Genoa aveva anche giocato in queste prime partite di Serie A. Spesso, Allegri, infatti lo ha fatto entrare a gara in corso e aveva anche fatto piuttosto bene. L’arrivo di Paredes, però, chiuderebbe ulteriormente le porte a ... Leggi su rompipallone (Di martedì 30 agosto 2022) Lasta lavorando intensamente in questi ultimi giorni di mercato. Dopo l’arrivo di Arkadiusz Milik, infatti, si sta cercando di arrivare a Leandro Paredes, anche se la trattativa con il PSG non è semplice. L’arrivo di Fabian Ruiz in Francia, però, e la cessione di Nicolò Rovella al Monza, potrebbero seriamente sbloccare l’. Il centrocampista classe 2001 della Juve, infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, andrà in prestito al Monza di Stroppa per cercare di trovare continuità. RovellaMonza – GETTY L’ex centrocampista del Genoa aveva anche giocato in queste prime partite diA. Spesso, Allegri, infatti lo haentrare a gara in corso e aveva anchepiuttosto bene. L’arrivo di Paredes, però, chiuderebbe ulteriormente le porte a ...

