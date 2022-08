Ucraina, la zia la accoglie ma non riesce ad averne l'affido: 15enne torna in patria (Di lunedì 29 agosto 2022) Anna e' un'infermiera Ucraina che da 18 anni vive e lavora in Italia, dopo che il marito e' morto e lei ha avuto bisogno di stipendi migliori per mantenere e far studiare i suoi due figli. Con lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Anna e' un'infermierache da 18 anni vive e lavora in Italia, dopo che il marito e' morto e lei ha avuto bisogno di stipendi migliori per mantenere e far studiare i suoi due figli. Con lo ...

