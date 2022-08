ilGiornale.it

... fino all'annuncio fatto da Gualtieri sulladel nuovo capo di gabinetto, Alberto Stancanelli. 'l'ipotesi di contratti da stipulare in Campidoglio' , scrive la Stampa, che spiega come 'il ...così l'ipotesi di costruire il depuratore del Garda a Lonato , con scarico sempre nel Chiese, ma a quel punto sono i comuni gardesani e mantovani a protestare. Si arriva allaa ... Spunta la nomina last minute: così Speranza piazza il suo fedelissimo Parallelamente, correrà anche Pippo Civati, storica voce 'ribelle' del Pd uscito da tempo dal Nazareno. Un gemellaggio elettorale a cui, sostanzialmente, si sottrae Civati: 'Sarò l'antidoto di Casini' ...La premier finlandese beve e balla in compagnia di volti noti del jet set: «Rattristata che spazi privati siano diventati di dominio pubblico m non ho assunto droghe» ...