Serie A 2022/2023, arbitri quarta giornata: Sassuolo-Milan ad Ayroldi

L'Aia ha diramato le designazioni arbitrali per la quarta giornata di Serie A 2022/2023. Si parte con Sassuolo-Milan che sarà diretta da Ayroldi con Banti al var. Inter-Cremonese al contrario sarà arbitrata da Fourneau con Irrati al var. Piccinini (arbitro) e Mazzoleni (var) per Roma-Monza, mentre Juventus-Spezia va a Colombo. A Marcenaro tocca invece un derby del sud bollente come Napoli-Lecce.

Sassuolo Milan Martedì 30/08 h. 18.30 Ayroldi TOLFO – ROCCA IV: RAPUANO VAR: BANTI AVAR: BINDONI 

INTER – CREMONESE Martedì 30/08 h. 20.45 FOURNEAU DEL GIOVANE – YOSHIKAWA IV: MANGANIELLO VAR: IRRATI AVAR: VALERIANI 

ROMA – MONZA Martedì 30/08 h.

