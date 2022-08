Sampdoria sotto choc, fiera degli errori e 4 sberle a Salerno (Di lunedì 29 agosto 2022) Blucerchiati distratti e molli: prova opposta rispetto a quella con la Juventus. Sbagli difensivi e offensivi, gara del tutto negativa. E così prospettive più cupe Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 29 agosto 2022) Blucerchiati distratti e molli: prova opposta rispetto a quella con la Juventus. Sbagli difensivi e offensivi, gara del tutto negativa. E così prospettive più cupe

AriSolosamp : RT @UCS1946: Prestazione indegna, una pioggia devastante ma noi siamo questi. Sotto di 4 goal non molliamo un attimo, sempre a squarciagol… - DedoF85 : @AlessioParodi6 @VperVents @sampdoria Assolutamente d accordo..un incapace, sotto tutti i punti di vista.... lo rip… - Simon_850 : @sampdoria Tralasciando l'atteggiamento sbagliato dei giocatori che è sotto gli occhi di tutti, stiamo giocando con… - Dorian221190 : RT @UCS1946: Prestazione indegna, una pioggia devastante ma noi siamo questi. Sotto di 4 goal non molliamo un attimo, sempre a squarciagol… - 27Peppe : RT @UCS1946: Prestazione indegna, una pioggia devastante ma noi siamo questi. Sotto di 4 goal non molliamo un attimo, sempre a squarciagol… -