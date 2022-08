Resident Evil 4 Remake: Nuovi dettagli svelati (Di lunedì 29 agosto 2022) Uno dei giochi più attesi dai giocatori Capcom è indubbiamente il Remake di Resident Evil 4, il quale è tornato di recente a far parlare di se, grazie ad una lunga e interessante serie di dettagli in Anteprima, svelati con un post su Reddit. Inutile dirvi che non essendo ufficiali, quindi nè confermati e nè smentiti, sono da prendere con le pinze, tuttavia vogliamo condividerli con voi a seguire. Tutti i Nuovi dettagli su Resident Evil 4 Remake in italiano Dalla traduzione del post è emerso quanto segue: The Novistadors e Mini Gun Guy sono tagliati fuori dal gioco. Il Remake avrà scenari con Leon Ada e Louis. Il personaggio di Krauser è completamente rielaborato e reimmaginato e la sua forma ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 29 agosto 2022) Uno dei giochi più attesi dai giocatori Capcom è indubbiamente ildi4, il quale è tornato di recente a far parlare di se, grazie ad una lunga e interessante serie diin Anteprima,con un post su Reddit. Inutile dirvi che non essendo ufficiali, quindi nè confermati e nè smentiti, sono da prendere con le pinze, tuttavia vogliamo condividerli con voi a seguire. Tutti isuin italiano Dalla traduzione del post è emerso quanto segue: The Novistadors e Mini Gun Guy sono tagliati fuori dal gioco. Ilavrà scenari con Leon Ada e Louis. Il personaggio di Krauser è completamente rielaborato e reimmaginato e la sua forma ...

