Qualifica agli Atp Finals di Torino: Us Open decisivi per Sinner e Berrettini (Di lunedì 29 agosto 2022) Gli Us Open che scattano oggi saranno fondamentali per Matteo Berrettini e Jannik Sinner. I due azzurri occupano rispettivamente la 14esima e 15esima posizione nella Pepperstone Atp Live Race To Turin pubblicata questa mattina, la classifica basata sui risultati stagionali che determinerà i Qualificati per la seconda edizione torinese del torneo in programma dal 13 al 20 novembre al Pala Alpitour. Separati da appena cinque punti, i due azzurri sono ancora in corsa per Qualificarsi alle Finals ma hanno più di 800 punti da recuperare su Andrey Rublev, settimo e oggi ultimo dei Qualificati in quanto Novak Djokovic, essendo attualmente fuori dalla Top 8 ma ancora in Top 20, avrebbe un posto garantito a Torino in qualità di campione Slam nell’anno. In testa ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 29 agosto 2022) Gli Usche scattano oggi saranno fondamentali per Matteoe Jannik. I due azzurri occupano rispettivamente la 14esima e 15esima posizione nella Pepperstone Atp Live Race To Turin pubblicata questa mattina, la classifica basata sui risultati stagionali che determinerà iti per la seconda edizione torinese del torneo in programma dal 13 al 20 novembre al Pala Alpitour. Separati da appena cinque punti, i due azzurri sono ancora in corsa perrsi allema hanno più di 800 punti da recuperare su Andrey Rublev, settimo e oggi ultimo deiti in quanto Novak Djokovic, essendo attualmente fuori dalla Top 8 ma ancora in Top 20, avrebbe un posto garantito ain qualità di campione Slam nell’anno. In testa ...

