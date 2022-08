Perché l’Egitto non può cadere secondo Vicenzino (Di lunedì 29 agosto 2022) Per l’Egitto e molti altri mercati emergenti negli ultimi tempi si è concretizzata una tempesta perfetta. Gran parte della situazione attuale risiede in una combinazione di molteplici fattori avversi che stanno aggravando il deterioramento dello scenario globale. Tra questi, l’impatto economico post Covid-19 a livello internazionale e le continue interruzioni delle catene di approvvigionamento. Per l’Egitto ciò ha gravi implicazioni per i principali settori come il turismo e il tessile. Inoltre, l’impatto della guerra in Ucraina ha drasticamente esacerbato la situazione, in particolare per le importazioni di cibo dall’Egitto, e le implicazioni si faranno sentire per molto tempo. Questo conflitto non finirà presto e imparare a gestire le conseguenze economiche rimane una sfida chiave per i responsabili politici a livello globale e ... Leggi su formiche (Di lunedì 29 agosto 2022) Pere molti altri mercati emergenti negli ultimi tempi si è concretizzata una tempesta perfetta. Gran parte della situazione attuale risiede in una combinazione di molteplici fattori avversi che stanno aggravando il deterioramento dello scenario globale. Tra questi, l’impatto economico post Covid-19 a livello internazionale e le continue interruzioni delle catene di approvvigionamento. Perciò ha gravi implicazioni per i principali settori come il turismo e il tessile. Inoltre, l’impatto della guerra in Ucraina ha drasticamente esacerbato la situazione, in particolare per le importazioni di cibo dal, e le implicazioni si faranno sentire per molto tempo. Questo conflitto non finirà presto e imparare a gestire le conseguenze economiche rimane una sfida chiave per i responsabili politici a livello globale e ...

Maurizi20465713 : @openarms_it La Tunisia, l'Algeria e l'Egitto invece lo sono. Sono nazioni in pace e governare da regimi democratic… - Mannivu : In Egitto le donne vengono discriminate se portano l'hijab perché, apparentemente, viene visto come espressione del… - jakclive : perché a quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa sia capitato. Allora io… - jakclive : Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scender dalla montagna si affollò intorno ad Aronne e gli disse: Facci un dio… - giovannitrivel3 : RT @ChanceGardiner: Dalle Piaghe d'Egitto ad oggi i libri di storia e gli annali sono pieni di 'eventi meteorologici estremi'. L'unica ragi… -