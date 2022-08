Operaio morto a Garbagnate: stroncato da malore in un capannone (Di lunedì 29 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Operaio morto a Garbagnate, stroncato da malore in un capannone di via per Senago. La tragedia è successa nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 agosto. Operaio morto a Garbagnate: aveva 55 anni Aveva 55 anni l’Operaio stroncato da un malore a Garbagnate Milanese. Poco dopo le 13:30, è scattata la chiamata d’emergenza ai mezzi di ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene ... Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 29 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordain undi via per Senago. La tragedia è successa nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 agosto.: aveva 55 anni Aveva 55 anni l’da unMilanese. Poco dopo le 13:30, è scattata la chiamata d’emergenza ai mezzi di ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene ...

