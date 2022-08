Ministero dei Trasporti: Concorso per 5 Ormeggiatori a Genova (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione di 5 Ormeggiatori nel Porto di Genova. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per cinque posti di ormeggiatore nel porto di Genova. Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria di porto di Genova all'indirizzo: http://www.guardiacostiera.gov.it/Genova - «sezione avvisi», nonché all'albo della Capitaneria di porto. Requisiti ed Invio della Domanda La domanda di ammissione al Concorso, presentata secondo i dettami di cui all'art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 29 agosto 2022) Ildelle Infrastrutture e deiha indetto unPubblico per l’assunzione di 5nel Porto di. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per cinque posti di ormeggiatore nel porto di. Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria di porto diall'indirizzo: http://www.guardiacostiera.gov.it/- «sezione avvisi», nonché all'albo della Capitaneria di porto. Requisiti ed Invio della Domanda La domanda di ammissione al, presentata secondo i dettami di cui all'art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di ...

