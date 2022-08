Manovre navali russo - cinesi all'inizio di settembre (Di lunedì 29 agosto 2022) Navi da guerra russe e cinesi daranno vita a esercitazioni congiunte dall'1 al 7 settembre nel Mar del Giappone per perfezionare "la difesa congiunta delle rotte marittime e delle aree di attività ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Navi da guerra russe edaranno vita a esercitazioni congiunte dall'1 al 7nel Mar del Giappone per perfezionare "la difesa congiunta delle rotte marittime e delle aree di attività ...

ItalianNavy : Navighiamo insieme verso una nuova settimana. Manovre cinematiche ravvicinate per le unità navali della… - f86d_ : RT @ItalianNavy: Navighiamo insieme verso una nuova settimana. Manovre cinematiche ravvicinate per le unità navali della #MarinaMilitare.… - iconanews : Manovre navali russo-cinesi all'inizio di settembre - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Missione Vostok 2022: manovre navali russo-cinesi all’inizio di settembre - benny_bove : RT @ItalianNavy: Navighiamo insieme verso una nuova settimana. Manovre cinematiche ravvicinate per le unità navali della #MarinaMilitare.… -