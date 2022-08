Måneskin show agli MTV Video Music Awards | premio e performance da urlo

(Di lunedì 29 agosto 2022) La rock band accende il Prudential Center di Newark: con I wanna be your slave trionfano nella categoria «miglioralternativo», prima volta assoluta per un gruppo italiano, poi si prendono il palcoscenico con un’esibizione esplosiva sulle note di Supermodel (e vengono - forse - censurati per nudità)

tbslonelyx : mi fa così strano sapere i måneskin e taylor swift allo stesso awards show #VMAs -

blue News | Svizzera italiana

... il coro dei medici per il live del Circo Massimo I Maneskin cantano 'Elvis', a Cannes lonon ... prima serata del Festival: si piange forte, dove ci porta la Papamobile di Amadeus I...... Panic! at the Disco e( censurati per un capezzolo ribelle ), dalle performance dei co - ... Dieci minuti diche hanno ripercorso la carriera dell'artista da Super Bass ad Anaconda , dalla ... A Måneskin premio Mtv, prima volta a gruppo italiano