LIVE Berrettini-Jarry 0-0, US Open 2022 in DIRETTA: debutto per l’azzurro sul campo 17! (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Servizio e diritto a sventaglio in rete di Jarry. 15-15 Serve&volley goffo del classe 1995. 15-0 Parata del cileno sul back difensivo di Berrettini. 0-0 Si comincia! Batte Jarry. INIZIO PRIMO SET 18.49 Il tennista cileno è reduce dall’eliminazione all’esordio al Challenger di Vancouver contro l’australiano Jordan Thompson con il punteggio di 7-6 6-2. 18.47 Matteo Berrettini ha vinto il sorteggio e scelto di ricevere. Jarry servirà dalla destra dell’arbitro di sedia. 18.45 Giocatori in campo! Che accoglienza per il semifinalista 2019. 18.44 Nicolas Jarry è giunto nel main draw tramite le qualificazioni dove partiva con la testa di serie #16, dove ha avuto la meglio sull’argentino ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Servizio e diritto a sventaglio in rete di. 15-15 Serve&volley goffo del classe 1995. 15-0 Parata del cileno sul back difensivo di. 0-0 Si comincia! Batte. INIZIO PRIMO SET 18.49 Il tennista cileno è reduce dall’eliminazione all’esordio al Challenger di Vancouver contro l’australiano Jordan Thompson con il punteggio di 7-6 6-2. 18.47 Matteoha vinto il sorteggio e scelto di ricevere.servirà dalla destra dell’arbitro di sedia. 18.45 Giocatori in! Che accoglienza per il semifinalista 2019. 18.44 Nicolasè giunto nel main draw tramite le qualificazioni dove partiva con la testa di serie #16, dove ha avuto la meglio sull’argentino ...

itsgyn_ : RT @lokisuperstark: Eccoci live con Matteo Berrettini Chissà quale psicodramma ci riserverà oggi il nostro buon Berretta - lokisuperstark : Eccoci live con Matteo Berrettini Chissà quale psicodramma ci riserverà oggi il nostro buon Berretta - zazoomblog : LIVE Berrettini-Jarry US Open 2022 in DIRETTA: Garcia vince in due set! Tra poco l’azzurro - #Berrettini-Jarry… - opocaj33 : RT @Eurosport_IT: ?? TENNIS 360 LIVE ???? Day 1 agli US Open con Berrettini, Giorgi, Trevisan e Sonego ???????? Commentiamo LIVE con @roberta_vi… -