Elezioni 2022 | Meloni ‘vince’ sui social | 3 volte più citata di Salvini e Letta

(Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Giorgiaè la protagonista indiscussa della campagna elettorale e occupa quasi il 50% del dibattito sui(46,5%) con un’audience di 32,8 milioni su 70,76. La presidente di Fratelli d’Italia raccoglie il triplo di menzionirispetto a Matteoed Enrico. Risultano staccati tutti gli altri competitors. Dopo la pausa di Ferragosto, in cui gli italiani avevano dato maggiore risalto alle vacanze e al caro bollette, nella settimana 22-28 agostola campagna elettorale entra nel vivo facendo registrare un forte incremento di conversazioni e interazioni per i principali leader e definendo anche una prima polarizzazione. In forte calo è l’attenzione su Carlo Calenda nonostante sia il leader con il ...

petergomezblog : Elezioni – Caro energia, Letta: “Chi ha fatto cadere Draghi ora vuole misure?”. Conte: ”Mentre noi lo incalzavamo p… - marcocappato : 'Le firme digitali valgono ovunque nella Pubblica amministrazione, si usano per firmare contratti. Cinquecentomila… - Adnkronos : #Elezioni, il ministro della Salute Speranza: 'Finora ho visto troppe ambiguità, dal 26 settembre avanti coi vaccin… - GiangioTheGlide : RT @Virus1979C: #Elezioni, Conte: “Se mi sono pentito di aver fatto cadere Draghi? È voluto andare lui a casa”. - palermo24h : Elezioni regionali 2022, i candidati della lista Azione-Italia viva -

... abbiamo assistito in questi due giorni all'inizio di una partita a scacchi: da un lato Giorgia Meloni ha tenuto ad affermare che il presidente Mattarella, se leandranno in un certo modo, ...'Enrico, questa è una campagna stupida. Noi siamo provax quanto voi. E così ad esempio Forza Italia e Conte. È arrogante pensare che tutto ciò che non è Pd sia il male. Ma c'è di più, è una campagna ... Elezioni 2022: Meloni, dicono, vincerà. Ma convincerà — L'Indro In vista delle elezioni in Brasile si è svolto il primo dibattito Bolsonaro-Lula. Acceso scambio di accuse tra i due candidati.Gli ultimi successi del presidente Biden danno una pausa ai Democratici prima delle elezioni di mid term che si terranno a novembre.