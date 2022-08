Capello: “Cristiano Ronaldo porta in dote 25 goal ma è un problema per Spalletti” (Di lunedì 29 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Cristiano Ronaldo-NAPOLI. Si sofferma sull’affare Cristiano Ronaldo-Napoli l’opinionista Sky Fabio Capello. L’ex allenatore – tra le altre – di Milan, Real Madrid, Juventus e Roma, nonché ex Commissario Tecnico della Nazionale Inglese, ha inizialmente parlato dell’equilibrio del campionato ai microfoni di Radio Rai nel corso della trasmissione Radio Anch’io Sport: “Nessuno a punteggio pieno dopo tre giornate è indice di livellamento. Ieri ho visto una bella partita tra Fiorentina e Napoli, anche senza grandi occasioni. Vedremo belle gare quest’anno, ne sono sicuro”. Capello si è poi soffermato sul flirt tra il campione portoghese e la compagine azzurra, di cui tanto si sta parlando in questi giorni: “Cosa penso della possibilità ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 29 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI.-NAPOLI. Si sofferma sull’affare-Napoli l’opinionista Sky Fabio. L’ex allenatore – tra le altre – di Milan, Real Madrid, Juventus e Roma, nonché ex Commissario Tecnico della Nazionale Inglese, ha inizialmente parlato dell’equilibrio del campionato ai microfoni di Radio Rai nel corso della trasmissione Radio Anch’io Sport: “Nessuno a punteggio pieno dopo tre giornate è indice di livellamento. Ieri ho visto una bella partita tra Fiorentina e Napoli, anche senza grandi occasioni. Vedremo belle gare quest’anno, ne sono sicuro”.si è poi soffermato sul flirt tra il campione portoghese e la compagine azzurra, di cui tanto si sta parlando in questi giorni: “Cosa penso della possibilità ...

