Calcio | Juventus | spopola in rete un video hot di Nedved

Ecco Arkadiusz Milik : parla per la prima volta da giocatore della Juve . Squadra con cui ha già esordito contro la Roma , nella parte finale del match, per pochi minuti anche al fianco di Dusan ......di inizio alle ore 20.45. La squadra di Mourinho si é dovuta accontentare, e non con poca sofferenza, del pareggio per 1 - 1 all'Allianz Stadium contro la, cobe ha recuperato con ... Calciomercato Juve, Paredes e terzino in vista Dusan Vlahovic contro la Roma ha realizzato un bellissimo gol su calcio di punizione spezzando una vera e propria maledizione per la Juventus. Come ricorda Sportmediaset infatti la Vecchia Signora non ...Mentre in Inghilterra e non solo crescono gli investimenti su campioni affermati, in Italia i protagonisti del mercato sono spesso talenti dal grande potenziale ...