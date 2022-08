Acerbi Inter, Zhang blocca tutto: l’affare è a forte rischio (Di lunedì 29 agosto 2022) Acerbi Inter potrebbe restare soltanto un’idea di mercato. Zhang per il momento ha bloccato l’affare per il difensore Come riporta Gianluca Di Marzio, la trattativa tra Inter e Acerbi è a forte rischio, dato il rifiuto di Zhang all’operazione. Ecco cosa ha rivelato l’esperto: LA SITUAZIONE– «Ciò che sta frenando la chiusura dell’operazione è il punto di vista del presidente Steven Zhang, non convinto né dal giocatore né di effettuare un’ulteriore operazione in entrata per comprare un difensore (che comporterebbe un aumento del monte ingaggi). In queste ore si capirà se la visione del presidente dell’Inter è definitiva o se la dirigenza e l’allenatore riusciranno a convincerlo a ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022)potrebbe restare soltanto un’idea di mercato.per il momento hatoper il difensore Come riporta Gianluca Di Marzio, la trattativa traè a, dato il rifiuto diall’operazione. Ecco cosa ha rivelato l’esperto: LA SITUAZIONE– «Ciò che sta frenando la chiusura dell’operazione è il punto di vista del presidente Steven, non convinto né dal giocatore né di effettuare un’ulteriore operazione in entrata per comprare un difensore (che comporterebbe un aumento del monte ingaggi). In queste ore si capirà se la visione del presidente dell’è definitiva o se la dirigenza e l’allenatore riusciranno a convincerlo a ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, l'operazione #Acerbi rischia di non andare in porto. Zhang non dà l'ok. La situazi… - FBiasin : #Inter: patron #Zhang non convinto dell'operazione #Acerbi. Il passaggio del difensore della #Lazio in nerazzurro è ancora in discussione. - FBiasin : Conferme su #Inter-#Acerbi: patron #Zhang contrario all’operazione. - Lucyaglam : RT @Adri___77: Potrebbero estrarre a sorte un tifoso ogni settimana come difensore, tipo un concorso a premi Alcuni slogan… “Vinci anche tu… - toninter75 : RT @BlackBl02561004: Acerbi all' Inter è la goccia che fa traboccare il vaso #suningout -