West Ham, prima volta per Scamacca: la scelta di David Moyes (Di domenica 28 agosto 2022) In casa dell'Aston Villa andrà in scena la prima da titolare per Gianluca Scamacca. La nuova punta del West Ham è stata scelta... Leggi su calciomercato (Di domenica 28 agosto 2022) In casa dell'Aston Villa andrà in scena lada titolare per Gianluca. La nuova punta delHam è stata...

Coloriousparte6 : Mi ero perso Emerson Palmieri al West Ham - sportli26181512 : Premier League LIVE Conte e il Tottenham a Nottingham per il 2° posto. Alle 15 Wolves-Newcastle e Aston Villa-West… - MauOrbez1887 : @ripjcx In realtà, il Nottingham Forest ha fatto 18 acquisti, e il west ham arriverà vicino ai 200 milioni spesi su… - Lorenzo11122 : @_effe13 @lebonalmm @mighis5 @Spina14_acm Quella appena fatta dal Milan, Hakimi PSG Scamma West Ham etc etc. - STnews365 : West Ham: visite mediche per l'ex Milan Paquetà. Il brasiliano è a un passo dagli Hammers, uno dei tanti club londi… -