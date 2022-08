VIDEO Fernando Alonso, una furia contro Hamilton a Spa: “E’ un idiota, sa guidare solo quando è primo!” (Di domenica 28 agosto 2022) Una vera e propria furia. Lo spagnolo Fernando Alonso ha sfogato, via radio, tutta la sua frustrazione dopo il contatto nel primo giro del GP del Belgio, quattordicesimo round del Mondiale 2022 di F1, con il britannico Lewis Hamilton (Mercedes). Entrambi avevano approfittato di una partenza lenta del messicano Sergio Perez (Red Bull) per prendersi la seconda e terza posizione alle spalle della Ferrari dell’iberico Carlos Sainz. Percorrendo tutto il rettilineo in scia del Kemmel, Hamilton ha azzardato il sorpasso su Alonso, ma la manovra di Lewis non è andata a buon fine. La W13, colpendo l’anteriore sinistra dell’Alpine di Nando, ha rischiato il capottamento e il contraccolpo è stato tale da costringere il campione nativo di Stevenage al ritiro. Un tentativo decisamente sgradito da ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Una vera e propria. Lo spagnoloha sfogato, via radio, tutta la sua frustrazione dopo il contatto nel primo giro del GP del Belgio, quattordicesimo round del Mondiale 2022 di F1, con il britannico Lewis(Mercedes). Entrambi avevano approfittato di una partenza lenta del messicano Sergio Perez (Red Bull) per prendersi la seconda e terza posizione alle spalle della Ferrari dell’iberico Carlos Sainz. Percorrendo tutto il rettilineo in scia del Kemmel,ha azzardato il sorpasso su, ma la manovra di Lewis non è andata a buon fine. La W13, colpendo l’anteriore sinistra dell’Alpine di Nando, ha rischiato il capottamento e il contraccolpo è stato tale da costringere il campione nativo di Stevenage al ritiro. Un tentativo decisamente sgradito da ...

