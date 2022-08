Un Gallo alla corte dello Special One Con una particolare clausola nel contratto

Leggi su iltempo

(Di domenica 28 agosto 2022) Un altro tassello per il mercato della Roma. Dopo Svilar, Matic, Celik, Dybala e Wijnaldum José Mourinho può abbracciare anche Andrea Belotti. “L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Andrea Belotti. Il 28enne ha sottoscritto unfino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per due stagioni al verificarsi di alcune condizioni sportive” l'annuncio della società giallorossa dopo che già ieri l'attaccante ex Torino aveva svolto una prima parte di visite mediche mentre la sua nuova squadra usciva con un pareggio dsfida con la Juventus a Torino. Ma come scatterà tale prolungamento fino al 2025? Il, per prolungare il suo futuro in giallorosso, dovrà disputare 21 presenze in campionato: tale numero di apparizioni (non è previsto alcun minutaggio minimo per il conteggio) sono commisurate al 60% delle gare di ...