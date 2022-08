Ultime Notizie – Elezioni 25 settembre, Letta: “Chi vota lista più piccola aiuta la destra” (Di domenica 28 agosto 2022) “Ai due collegi uninominali di Camera e Senato vince il primo, e possiamo vincere noi oppure la destra”. Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta a Tavarnelle, in provincia di Arezzo, durante un comizio elettorale. “Questo lo dico non per mancanza di rispetto nei confronti degli altri candidati – spiega – ma a vincere o siamo noi o è la destra. Se una lista prende il 5%, 10%, saranno voti che aiuteranno la destra. A tutti gli amici che avete, i conoscenti che sono tentati di dare un voto a una lista più piccola, ricordate che ogni voto fuori dalla nostra coalizione aiuta la destra. Il voto utile è quello che va alla nostra coalizione”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 28 agosto 2022) “Ai due collegi uninominali di Camera e Senato vince il primo, e possiamo vincere noi oppure la”. Lo dice il segretario del Pd Enricoa Tavarnelle, in provincia di Arezzo, durante un comizio elettorale. “Questo lo dico non per mancanza di rispetto nei confronti degli altri candidati – spiega – ma a vincere o siamo noi o è la. Se unaprende il 5%, 10%, saranno voti che aiuteranno la. A tutti gli amici che avete, i conoscenti che sono tentati di dare un voto a unapiù, ricordate che ogni voto fuori dalla nostra coalizionela. Il voto utile è quello che va alla nostra coalizione”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

