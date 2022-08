Ufficiale Roma | Belotti è giallorosso | la scelta sul numero di maglia

(Di domenica 28 agosto 2022) Il mercato dellaè in fase di chiusura, tanti colpi e diverse uscite in questa sessione estiva. Il colpo delle ultime ore è senza ombra di dubbio quello di Andrea, il quale avrebbe già comunicato alla società quale sarà il suo nuovodi. Il gallo indosserà la11, dato che la 9 è già occupata dalla stella giallorossa Tammy Abraham. La palla adesso passa a José Mourinho, il quale aveva già espresso la volontà di voler rinforzare il reparto offensivo nelle ultime ore. AndreaIl fattore che avrebbe favorito l’accelerata nella trattativa persarebbe stato il via libera della Cremonese per Afena Gyan, appena approdato nella compagine lombarda. L’ex capitano del Torino ...

DiMarzio : #Roma, ufficiale l'arrivo di #Belotti: l'attaccante ha scelto il numero 11 - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, ufficiale Belotti - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ROMA, UFFICIALE L'ARRIVO DI ANDREA BELOTTI A breve il comunicato del club #SkySport #SkyCalciomercato #Belotti #Roma - lacittanews : L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Andrea Belotti. Il 28enne ha sottoscritto un contratto fino al 30 giu… - lacittanews : Dopo le voci e le trattative delle ultime settimane, ora è ufficiale: Andrea Belotti è un nuovo giocatore della Rom… -

...sportive come recita il comunicato. Belotti vestirà la maglia numero 11. Belotti: "Affascinato dalle ambizioni del club" Le prime parole rilasciate dal nuovo attaccante dellaal ..."Le ambizioni e la crescita dellasono sotto gli occhi di tutti e hanno esercitato in me un fascino incredibile - ha dichiarato Belotti ai microfoni del club - A questo punto della mia carriera ...Adesso è ufficiale: Andrea Belotti è un giocatore della Roma. Questo il comunicato del club giallorosso: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di ...