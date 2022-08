Top Gun: Maverick, secondo Paramount l'accusa dovrebbe essere respinta (Di domenica 28 agosto 2022) Paramount afferma che l'accusa ricevuta questa estate nei confronti di Top Gun: Maverick dovrebbe essere respinta in quanto priva di fondamento. Lo scorso giugno l'acclamato Top Gun: Maverick era andato incontro a dei problemi di copyright, ricevendo un'accusa da parte di Shosh Yonay e Yuval Yonay, i quali hanno domandato un risarcimento specificato - ma sicuramente molto ingente - da parte di Paramount per violazione di diritti d'autore. Hanno inoltre domandato l'interruzione della proiezione del film, così come di ogni altra pellicola del franchise. L'accusa deriva dal fatto che l'originale Top Gun avesse preso ispirazione da un articolo intitolato "Top Guns", presente in un'edizione del 1983 del giornale California. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 agosto 2022)afferma che l'ricevuta questa estate nei confronti di Top Gun:in quanto priva di fondamento. Lo scorso giugno l'acclamato Top Gun:era andato incontro a dei problemi di copyright, ricevendo un'da parte di Shosh Yonay e Yuval Yonay, i quali hanno domandato un risarcimento specificato - ma sicuramente molto ingente - da parte diper violazione di diritti d'autore. Hanno inoltre domandato l'interruzione della proiezione del film, così come di ogni altra pellicola del franchise. L'deriva dal fatto che l'originale Top Gun avesse preso ispirazione da un articolo intitolato "Top Guns", presente in un'edizione del 1983 del giornale California. ...

