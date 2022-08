“Shock termico nei mari, ecosistemi a rischio”: il report dei ricercatori della ‘smart bay’ di Lerici. I miticoltori: “Perso 50% della nostra produzione” (Di domenica 28 agosto 2022) Aumento della temperatura media annuale del mare dovuta al riscaldamento globale e picchi di calore straordinari come quello che ha portato a un aumento di 8 gradi in 15 giorni all’inizio di questa estate. I dati che arrivano dalla prima “Smart Bay” italiana, progetto di monitoraggio di Enea attivo dal 2021 a Lerici, in provincia di La Spezia, non sono incoraggianti ma aiutano a rendersi conto della necessità di prendere le possibili contromisure. “L’obiettivo del progetto Smart Bay è quello di mettere al servizio delle comunità locali i risultati del monitoraggio di diversi dati provenienti dal mare come la temperatura il livello di salinità e ossigenazione – spiega a ilFattoQuotidiano.it la ricercatrice Chiara Lombardi – la salvaguardia dell’ecosistema marino non solo è importante a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Aumentotemperatura media annuale del mare dovuta al riscaldamento globale e picchi di calore straordinari come quello che ha portato a un aumento di 8 gradi in 15 giorni all’inizio di questa estate. I dati che arrivano dalla prima “Smart Bay” italiana, progetto di monitoraggio di Enea attivo dal 2021 a, in provincia di La Spezia, non sono incoraggianti ma aiutano a rendersi contonecessità di prendere le possibili contromisure. “L’obiettivo del progetto Smart Bay è quello di mettere al servizio delle comunità locali i risultati del monitoraggio di diversi dati provenienti dal mare come la temperatura il livello di salinità e ossigenazione – spiega a ilFattoQuotidiano.it la ricercatrice Chiara Lombardi – la salvaguardia dell’ecosistemano non solo è importante a ...

