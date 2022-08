Papa a L'Aquila per la Perdonanza: "La ricostruzione chiede collaborazione e sinergia". E saluta la folla in dialetto (Di domenica 28 agosto 2022) Francesco in piazza Duomo ha elogiato gli Aquilani per la loro forza e resilienza, sottolineando che per ricostruire occorre l'impegno lungimirante delle persone, delle istituzioni e degli organismi associativi. Si è accomiatato dicendo: "Jemonnanzi!" Leggi su repubblica (Di domenica 28 agosto 2022) Francesco in piazza Duomo ha elogiato glini per la loro forza e resilienza, sottolineando che per ricostruire occorre l'impegno lungimirante delle persone, delle istituzioni e degli organismi associativi. Si è accomiatato dicendo: "Jemonnanzi!"

