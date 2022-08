Marsiglia, prima doppietta per Alexis Sanchez (Di domenica 28 agosto 2022) Il Marsiglia si aggiudica il derby della Costa Azzurra contro il Nizza: decisiva la doppietta dell’ex interista Alexis Sanchez L’Olympique Marsiglia supera il Nizza e si aggiudica il derby della Costa Azzurra per 3-0, portandosi in vetta alla classifica di Ligue 1. Decisa la doppietta di Alexis Sanchez, che realizza le sue prime reti della sua nuova avventura transalpina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Ilsi aggiudica il derby della Costa Azzurra contro il Nizza: decisiva ladell’ex interistaL’Olympiquesupera il Nizza e si aggiudica il derby della Costa Azzurra per 3-0, portandosi in vetta alla classifica di Ligue 1. Decisa ladi, che realizza le sue prime reti della sua nuova avventura transalpina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sanchez torna Maravilla: che doppietta! E il Marsiglia fa suo il derby col Nizza

L'ex Inter, alla sua seconda da titolare con la squadra di Tudor, si sblocca con due gol. È lui l'uomo partita della sfida coi "cugini" della Costa Azzurra vinta 3-0