Federica Pellegrini e Matteo Giunta | per gli sposi party a lume di candela

chetempochefa : “?? Noi” - Oggi #27agosto la ‘Divina’, Federica Pellegrini, si è sposata con Matteo Giunta. Congratulazioni! - fanpage : 'Eccola, sorridente ed emozionata. Davvero DIVINA…' Enzo Miccio posta la prima foto di Federica Pellegrini versione… - fraversion : Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati. Un’ora dopo la cerimonia, foto ovunque, anche sui profili degl… - sigma_tao : la divina federica pellegrini e MATTEO GIUNTA italiani=romani=mirano inventori anche anche del matrimonio MATTEO_GI… - viverepesaro : Federica Pellegrini e Matteo Giunta oggi sposi a Venezia -

Agenzia ANSA

Dopo la cerimonia i festeggiamenti sono proseguiti in un esclusivo resort tra cambi d'abito, torta d'autore e balli fino a tarda ...Argomenti no tav torino Video del giorno Venezia, l'arrivo die Matteo Giunta in chiesa Enzo Miccio controlla i preparativi per le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta - Sport È stata di Carlo Pignatelli la firma sugli abiti indossati da Matteo Giunta per le sue attesissime nozze con Federica Pellegrini, celebrato il 27 agosto [...] ...Nella giornata di ieri, 27 agosto 2022, c'è stato il matrimonio di Federica Pellegrini, ecco le foto della super festa con tanti Vip ...