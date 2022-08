Enzo Miccio, lacrime agli occhi per Federica Pellegrini e Matteo Giunta: il matrimonio più vero (Di domenica 28 agosto 2022) Enzo Miccio lascia Venezia con le lacrime agli occhi dopo avere organizzato in modo perfetto il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Ennesima soddisfazione per il famoso wedding planner ma le nozze della Pellegrini e Giunta sono state davvero speciali. Era il matrimonio più atteso questa estate e si è rivelato il matrimonio dell’anno, la Divina e il suo allenatore sono la coppia dell’anno. Bellissimi per la semplicità e l’amore con cui hanno vissuto i preparativi e il loro sì, emozionati ma anche circondati da un affetto immenso. E’ così che Enzo Miccio descrive il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 28 agosto 2022)lascia Venezia con ledopo avere organizzato in modo perfetto ildi. Ennesima soddisfazione per il famoso wedding planner ma le nozze dellasono state davspeciali. Era ilpiù atteso questa estate e si è rivelato ildell’anno, la Divina e il suo allenatore sono la coppia dell’anno. Bellissimi per la semplicità e l’amore con cui hanno vissuto i preparativi e il loro sì, emozionati ma anche circondati da un affetto immenso. E’ così chedescrive il ...

fanpage : 'Eccola, sorridente ed emozionata. Davvero DIVINA…' Enzo Miccio posta la prima foto di Federica Pellegrini versione… - ziaaLai : @ninettamia_ No, secondo me il supremo Enzo Miccio non ha potuto niente sull’outfit, ma sono sicura che dentro di s… - eia58 : RT @bianca_cappa: Ma Enzo Miccio non lo sa che lo smoking al matrimonio è “NO NO NO, ASSOLUTAMENTE NO”? - bianca_cappa : Ma Enzo Miccio non lo sa che lo smoking al matrimonio è “NO NO NO, ASSOLUTAMENTE NO”? - occhio_notizie : La dedica di Enzo Miccio a Federica Pellegrini: ''Tu davvero Divina''? #enzomiccio #federicapellegrini… -