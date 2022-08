È morto Giulio Giustiniani | giornalista ed ex vicedirettore del Corriere della Sera | il cordoglio di Luca Zaia

(Di domenica 28 agosto 2022) Nel 2006, infatti, diventò direttore del TG La7 e in seguito dell'agenzia Apcom. La morte disi aggiunge ad altri gravi perdite del giornalismo ecultura italiana: il 2022 è ...

rtl1025 : ?? E' morto il giornalista e scrittore Giulio #Giustiniani. Ex vicedirettore del Corriere della Sera, era nato a… - Corriere : Addio a Giulio Giustiniani, fu vicedirettore del «Corriere» - Nives96448648 : RT @paoloermini53: Stamani e’ morto Giulio Giustiniani. Giornalista. Tre G, tutte maiuscole. - manuele_a : RT @paoloermini53: Stamani e’ morto Giulio Giustiniani. Giornalista. Tre G, tutte maiuscole. - DeBortoliF : RT @paoloermini53: Stamani e’ morto Giulio Giustiniani. Giornalista. Tre G, tutte maiuscole. -

Lutto nel mondo del giornalismo: èGiustiniani . Giornalista, scrittore ed ex vicedirettore del 'Corriere della Sera', si è spento all'età di 70 anni. Lutto nel giornalismo: èGiustiniani . Chi era...E'dopo una breve malattia.Giustiniani si era formato con studi classici, poi scienze politiche. Iniziò la carriera di giornalista a La Nazione, nel 1970 . In pochi anni divenne ...A 70 anni è morto Giulio Giustiniani, ex vicedirettore di Corriere e direttore del Tg La7. Zaia: "Giornalista con la G maiuscola" ...Giustiniani, nato a Firenze il 25 luglio del '52, si era formato con studi classici, poi scienze politiche. Ha iniziato la carriera a La Nazione, diventando successivamente caporedattore centrale nel ...