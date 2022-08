Discoteca a cielo aperto ma…senza autorizzazioni: locale chiuso e oltre 1500€ di multa (Di domenica 28 agosto 2022) Una Discoteca a cielo aperto per allietare le serate estive a suon di musica, peccato che non avesse le dovute autorizzazioni. Una bravata questa che è costata ai titolari del locale la sospensione dell’attività e una multa di oltre 1500 euro. Leggi anche: Malamovida a Trastevere: si prendono a bottigliate davanti al locale, poi aggrediscono la Polizia. Agente ferito Scoperta Discoteca non autorizzata: i controlli dei Carabinieri I Controlli sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia che per tutto il fine settimana sono stati impegnati in un’intensa attività di monitoraggio del territorio, con particolare attenzione ai luoghi della movida dei Comuni del litorale nord della Provincia di Roma. L’obiettivo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 agosto 2022) Unaper allietare le serate estive a suon di musica, peccato che non avesse le dovute. Una bravata questa che è costata ai titolari della sospensione dell’attività e unadi1500 euro. Leggi anche: Malamovida a Trastevere: si prendono a bottigliate davanti al, poi aggrediscono la Polizia. Agente ferito Scopertanon autorizzata: i controlli dei Carabinieri I Controlli sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia che per tutto il fine settimana sono stati impegnati in un’intensa attività di monitoraggio del territorio, con particolare attenzione ai luoghi della movida dei Comuni del litorale nord della Provincia di Roma. L’obiettivo ...

CorriereCitta : Discoteca a cielo aperto ma…senza autorizzazioni: locale chiuso e oltre 1500€ di multa - tribuna_treviso : Dopo la maxi torta a sei piani, si sono aperte le danze e la festa è entrata nel vivo. L’isola delle Rose si è tras… - basciagonixever : RT @donatellacanta4: Ci sono stata in questa discoteca, è meravigliosa,un posto molto suggestivo con panorama sul mare e stasera che è s… - donatellacanta4 : Ci sono stata in questa discoteca, è meravigliosa,un posto molto suggestivo con panorama sul mare e stasera che… - bubetteparis65 : @robertolagalla Signor sindaco pensi a noi residenti in via Chiavettieri,la movida è straripata, 50 pub uno dietro… -