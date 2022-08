Classifica Mondiale costruttori F1 2022: Ferrari a -118 da Red Bull (Di domenica 28 agosto 2022) Classifica Mondiale costruttori F1 2022 1. Red Bull 475 2. Ferrari 357 3. Mercedes 316 4. Alpine 115 5. McLaren 95 6. Alfa Romeo 51 7. Haas 34 8. AlphaTauri 29 9. Aston Martin 24 10. Williams 4 @RACINGPICTURE Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022)F11. Red475 2.357 3. Mercedes 316 4. Alpine 115 5. McLaren 95 6. Alfa Romeo 51 7. Haas 34 8. AlphaTauri 29 9. Aston Martin 24 10. Williams 4 @RACINGPICTURE

alItayweII : IL PRO-LIFE MISOGINO HA SUPERATO CHARLES NELLA CLASSIFICA MONDIALE?? io non ce la posso fare - _mattiafuse_ : RT @maliduck: non so cosa sia peggio: 1-2 red bull con perez che supera charles nella classifica mondiale e l'ennesima strategia discutibi… - maliduck : non so cosa sia peggio: 1-2 red bull con perez che supera charles nella classifica mondiale e l'ennesima strategia… - Lupodicampagna : #skysportf1 dite presto la classifica mondiale piloti e costruttori a termine gara! - nnsonokekka : @matteomarrali2 il predestinato sempre perfetto motivo per cui è primo in classifica e vincerà il mondiale -