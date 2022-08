“Agente dei russi” | Salvini querela Saviano Ecco la replica

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 28 agosto 2022) Dura battaglia a colpi di post sui social tra il leader della Lega Matteoe lo scrittore Roberto. Tutto inizia da una storia di spionaggio, nata da una lunga inchiesta condotta per dieci mesi da Repubblica con il sito investigativo Bellingcat, il settimanale Der Spiegel e The Insider che ha ricostruito la missione segreta svolta per quasi dieci anni da una donna misteriosa, con un’identità tanto complessa quanto falsa: Maria Adela Kuhfeldt Rivera, nata in Perù da padre tedesco. Una trentenne cosmopolita e spigliata che parla sei lingue e ha avviato un’azienda per produrre gioielli, poi si è inserita nei circoli mondani di Napoli e infine è riuscita a infiltrarsi tra il personale della base Nato e della VI Flotta statunitense: il vertice operativo del potere militare occidentale in Europa. Una moderna Mata Hari, che si è fatta notare per ...