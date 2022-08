WWE: Tutto in una sera, fatal-4-way e semifinale per decidere le seconde finaliste del tag team tournament (Di sabato 27 agosto 2022) Il women’s tag team championship tournament sta arrivando alle battute finali, presto conosceremo le nuove campionesse di coppia WWE che andranno a conquistare quei titoli ormai vacanti da un paio di mesi dopo l’improvviso abbandono di Sasha Banks e Naomi. È stato un torneo complicato, con una serie di infortuni che hanno costretto a cambiamenti in corso, come quello di Gigi Dolin delle Toxic Attraction che si erano qualificate alla semifinale, al posto loro stanotte è stato ripescato un altro team attraverso un fatal-4-way match tra le coppie perdenti del primo turno, con il team vincente che ha poi subito disputato la semifinale per determinare le seconde semifinaliste che andranno ad affrontare Dakota Kai e Iyo ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 27 agosto 2022) Il women’s tagchampionshipsta arrivando alle battute finali, presto conosceremo le nuove campionesse di coppia WWE che andranno a conquistare quei titoli ormai vacanti da un paio di mesi dopo l’improvviso abbandono di Sasha Banks e Naomi. È stato un torneo complicato, con una serie di infortuni che hanno costretto a cambiamenti in corso, come quello di Gigi Dolin delle Toxic Attraction che si erano qualificate alla, al posto loro stanotte è stato ripescato un altroattraverso un-4-way match tra le coppie perdenti del primo turno, con ilvincente che ha poi subito disputato laper determinare lesemiche andranno ad affrontare Dakota Kai e Iyo ...

