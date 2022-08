Una serata piena di star e performance, tra cui quella dei Måneskin (ormai Premio Prezzemolo) (Di sabato 27 agosto 2022) Manca ormai pochissimo all’edizione 2022 dei VMAs, gli MTV Video Music Awards. Classico momento di fine estate magico e seguitissimo. L’edizione di quest’anno – zeppa di ospiti e performance – si svolgerà nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 agosto a partire dalle 02.00 italiane, in diretta dal Prudential Center di New York. Leggi anche › Victoria dei Maneskin, in America (quasi) in Senza veli sul palco Tantissimi ospiti: da Anitta a J Balvin L’atteso evento andrà in onda in più di 170 paesi del mondo e in Italia si potrà vedere su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704). Saranno molti gli ospiti che si esibiranno tra una premiazione e l’altra. Tra loro ci sono Anitta (candidata per il Moon Person nella ... Leggi su iodonna (Di sabato 27 agosto 2022) Mancapochissimo all’edizione 2022 dei VMAs, gli MTV Video Music Awards. Classico momento di fine estate magico e seguitissimo. L’edizione di quest’anno – zeppa di ospiti e– si svolgerà nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 agosto a partire dalle 02.00 italiane, in diretta dal Prudential Center di New York. Leggi anche › Victoria dei Maneskin, in America (quasi) in Senza veli sul palco Tantissimi ospiti: da Anitta a J Balvin L’atteso evento andrà in onda in più di 170 paesi del mondo e in Italia si potrà vedere su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704). Saranno molti gli ospiti che si esibiranno tra una premiazione e l’altra. Tra loro ci sono Anitta (candidata per il Moon Person nella ...

_Pedro17_ : ???? Una serata molto bella ieri. Grazie a tutta la squadra per questa vittoria e a tutti i tifosi per l‘atmosfera f… - teatrolafenice : Leonard Bernstein a Venezia venne spesso e i più fortunati ricorderanno senz'altro il concerto emozionante che tenn… - poliziadistato : In occasione della serata in musica '?????????? ???? ?????????? ?????? ???????????????? ???? ?????????? ????????????' di Roma con la Fanfara della… - 83saretta : Ieri sera ho scoperto un posto del ?? Sono stata a Il Convivio di Nonno Ciro vicino ad Urbino, nelle Marche. Per u… - Gianluc96955001 : RT @_Pedro17_: ???? Una serata molto bella ieri. Grazie a tutta la squadra per questa vittoria e a tutti i tifosi per l‘atmosfera fantastica… -