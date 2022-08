Ora è ufficiale: ecco Højlund, l’attaccante per Gasperini (Di sabato 27 agosto 2022) Ora è ufficiale: l’Atalanta B.C. ha annuncaito l’acquisto a titolo definitivo dallo Sturm Graz del calciatore Rasmus Højlund, per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 17 milioni di euro. Nato il 4 febbraio 2003 a Copenaghen, è un attaccante mancino di piede, forte fisicamente, tecnicamente dotato e abile nella finalizzazione. È considerato uno dei talenti della sua generazione più interessanti e promettenti nel panorama calcistico europeo. Pur essendo appena diciannovenne, ha già mostrato qualità importanti. Nel Copenaghen, la squadra in cui è cresciuto e che l’ha lanciato nel calcio dei grandi, ha esordito appena diciassettenne nel 2020, mettendosi in luce nella stagione successiva anche sul palcoscenico europeo grazie a due reti segnate nel girone di UEFA Conference League, a cui vanno aggiunte le tre fatte nelle gare di qualificazione. A metà ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 agosto 2022) Ora è: l’Atalanta B.C. ha annuncaito l’acquisto a titolo definitivo dallo Sturm Graz del calciatore Rasmus, per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 17 milioni di euro. Nato il 4 febbraio 2003 a Copenaghen, è un attaccante mancino di piede, forte fisicamente, tecnicamente dotato e abile nella finalizzazione. È considerato uno dei talenti della sua generazione più interessanti e promettenti nel panorama calcistico europeo. Pur essendo appena diciannovenne, ha già mostrato qualità importanti. Nel Copenaghen, la squadra in cui è cresciuto e che l’ha lanciato nel calcio dei grandi, ha esordito appena diciassettenne nel 2020, mettendosi in luce nella stagione successiva anche sul palcoscenico europeo grazie a due reti segnate nel girone di UEFA Conference League, a cui vanno aggiunte le tre fatte nelle gare di qualificazione. A metà ...

ladyonorato : Ecco, l’emergenza di quest’anno adesso è ufficiale. Ora ci è richiesto di fare finta che non fosse prevedibile ed e… - sscnapoli : La maglia per le notti di Champions League ?? ?? Europe Home Kit ?? ORA DISPONIBILE! ?? ?? Official Web Store SSC Napoli… - MarcoBovicelli : Ora è anche ufficiale, @Kevin_strootman è un nuovo giocatore del @GenoaCFC: le prime parole del nuovo centrocampist… - renzoleone : RT @FantuzziF: #speranzaagiudizio asap Altro che tachipirina e vigile attesa! Ora è ufficiale il Covid andava curato come dicevano le migli… - skeletrikhotma1 : RT @TataRosiePosie: Mi spieghi sta cosa? Ora è ufficiale che, con un semplice antinfiammatorio, si può curare il covid. I pericolosissimi… -