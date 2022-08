Milan, Bennacer: «Importante sarà l’approccio alla partita» (Di sabato 27 agosto 2022) Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato a Milan Tv prima della gara contro il Bologna Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato a Milan Tv prima della gara contro il Bologna. Le sue dichiarazioni: «Dobbiamo avere un buon approccio, provando a dare tutto. Per come gioca il Bologna non sarà una partita facile. Noi cerchiamo di fare sempre meglio, lavorando su ciò che abbiamo sbagliato per migliorare partita dopo partita. Lavoriamo bene, sono contento: devo cercare di fare il meglio possibile per aiutare la squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022) Ismael, centrocampista del, ha parlato aTv prima della gara contro il Bologna Ismael, centrocampista del, ha parlato aTv prima della gara contro il Bologna. Le sue dichiarazioni: «Dobbiamo avere un buon approccio, provando a dare tutto. Per come gioca il Bologna nonunafacile. Noi cerchiamo di fare sempre meglio, lavorando su ciò che abbiamo sbagliato per miglioraredopo. Lavoriamo bene, sono contento: devo cercare di fare il meglio possibile per aiutare la squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

lucabianchin7 : La clausola di Ismael #Bennacer non è esercitabile in questa ultima fase del mercato 2022. Lavori ancora in corso p… - PietroMazzara : Il gol di Ismael #Bennacer è il minimo sindacale per quanto visto sul campo a Bergamo dove il #Milan ha imposto il… - MilanPress_it : Parla anche a DAZN #Bennacer prima di #MilanBologna #MilanPress - CalcioNews24 : ??#Bennacer prima della sfida tra #MilanBologna ?? - sportli26181512 : Bennacer a Sky: 'Devo fare il più possibile in campo, lavoro tanto per questo': Ismael Bennacer è intervenuto ai mi… -