Le scuole resteranno chiuse un giorno a settimana? (Di sabato 27 agosto 2022) Ormai non è più una notizia, tantomeno un segreto: il prezzo del gas, e di conseguenza anche quello dell'elettricità, ha raggiunto livelli insostenibili per famiglie e imprese italiane. Il caro bollette, ancor più di quello dei carburanti (di cui abbiamo parlato qui), è diventata la preoccupazione numero uno del nostro Paese. Anche a livello istituzionale. Dopo vari tentativi e decreti per arginare il rincaro dell'energia, le incombenti elezioni politiche del 25 settembre (il ritorno alle urne: quando e come si vota) hanno spinto partiti e coalizioni ad avanzare proposte e soluzioni, che vanno dal tetto al prezzo del gas all'ipotesi dei prezzi amministrati. Con un piano che riguarda anche la scuola. settimana corta a scuola: la proposta Per tagliare i consumi di luce e gas, alcuni Comuni italiani hanno preso in considerazione di introdurre la cosiddetta ...

