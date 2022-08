Le responsabilità di Inzaghi e i meriti di Sarri

Leggi su ultimouomo

(Di sabato 27 agosto 2022) Curiosamente, l’Inter ha perso per il secondo anno di fila la partita di andata contro la Lazio all’Olimpico per 3-1. La partita è stata per lo più equilibrata, ma alla lunga la squadra diha ceduto contro una Lazio sorprendente, che ha trovato tre gol splendidi, frutto dell’enorme talento individuale di alcuni dei suoi giocatori offensivi. Sempre gli stessi da anni, ma sempre capaci di scioccarci. Eppure per la Lazio l’inizio era stato faticoso. Le scelte die un’Inter a due facce La squadra diha iniziato la partita con grande intensità e voglia di accamparsi nei pressi dell’area di rigore della Lazio, che per i primi 5 minuti di gioco ha fatto una fatica immensa a venire fuori. La difesa della porta della squadra diè stata in realtà solida e attenta, così come per il resto della ...