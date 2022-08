GF Vip 7 non slitta per le elezioni: ecco cosa hanno deciso i vertici (Di sabato 27 agosto 2022) Da giorni, ormai, non si fa che parlare dell'inizio del GF Vip 7 e del possibile slittamento a causa delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Stando ad un'indiscrezione dell'ultima ora, i vertici del reality più spiato d'Italia hanno preso una decisione: il programma condotto da Alfonso Signorini inizierà nel giorno stabilito da tempo e i concorrenti avranno l'opportunità di uscire dalla Casa per recarsi nel seggio elettorale di appartenenza. GF Vip 7 non slitta per le elezioni: la decisione dei vertici Come stabilito da tempo, il GF Vip 7 aprirà i battenti lunedì 19 settembre e non cambierà data a causa delle elezioni politiche. Queste ultime andranno in scena domenica 25 settembre, sei giorni dopo l'inizio del reality più spiato ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 27 agosto 2022) Da giorni, ormai, non si fa che parlare dell'inizio del GF Vip 7 e del possibilemento a causa dellepolitiche del prossimo 25 settembre. Stando ad un'indiscrezione dell'ultima ora, idel reality più spiato d'Italiapreso una decisione: il programma condotto da Alfonso Signorini inizierà nel giorno stabilito da tempo e i concorrenti avranno l'opportunità di uscire dalla Casa per recarsi nel seggio elettorale di appartenenza. GF Vip 7 nonper le: la decisione deiCome stabilito da tempo, il GF Vip 7 aprirà i battenti lunedì 19 settembre e non cambierà data a causa dellepolitiche. Queste ultime andranno in scena domenica 25 settembre, sei giorni dopo l'inizio del reality più spiato ...

MaxGuarneri : @Gazzetta_it Una vergogna che un vip non sia a favore di tale decisione. La gente normale deve vaccinarsi x lavorar… - SimplyBenny : Almeno lo scorso anno c'erano dei vip e dei volti meno noti, questa volta non so nemmeno chi siano - RSSMauro : @EnricoLetta Oggi la chicca è del candidato vip Lega #Mastrangelo che suggerisce di disinvestire nella sanità pubbl… - RafTris : RT @Reale_Scenari: #27agosto Il concetto è questo - ChiaCors : @Mirko79045720 @Cp28690Paola Di certo non lo sono ?? o Branco. Mitraglia è inserito nel sottobosco di pseudo vip, tr… -