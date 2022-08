Georgina Rodriguez, la decisione emoziona il web: sapete cosa ha fatto? (Di sabato 27 agosto 2022) decisione a sorpresa di Georgina Rodriguez: ecco cosa ha mostrato sui social e quale sarebbe il commovente significato del gesto. Ha spiazzato tutti la decisione di Georgina Rodriguez: in queste ore, la compagna di Cristiano Ronaldo si è lasciata immortalare mentre fa qualcosa di mai fatto prima. Bellissima e famosa, la modella spagnola riesce spesso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 27 agosto 2022)a sorpresa di: eccoha mostrato sui social e quale sarebbe il commovente significato del gesto. Ha spiazzato tutti ladi: in queste ore, la compagna di Cristiano Ronaldo si è lasciata immortalare mentre fa qualdi maiprima. Bellissima e famosa, la modella spagnola riesce spesso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

lacittanews : Georgina Rodriguez si gode il sole e il mare della Sardegna in questo ultimo scorcio d’agosto. Mentre il compagno… - senisregna : RT @UnioneSarda: Georgina Rodriguez in vacanza in #Sardegna, mentre CR7 è ai ferri corti col Manchester - UnioneSarda : Georgina Rodriguez in vacanza in #Sardegna, mentre CR7 è ai ferri corti col Manchester - Caterinadiiorgi : Genny Georgina Rodriguez: la nuova campagna autunno inverno 2022 2023 - Sport_Fair : #georginarodriguez in vacanza in Sardegna Sul braccio il suo primo tatuaggio E' un omaggio al figlio morto durante… -