F1, Max Verstappen: “Una qualifica meravigliosa, domani con una macchina così posso puntare al podio” (Di sabato 27 agosto 2022) Una pole-non pole per Max Verstappen al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Nello splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, il campione del mondo in carica ha messo in mostra una prova straordinaria, rifilando distacchi abissali a tutti ma, com’è ben noto, il cambio della Power Unit lo costringerà a partire in posizione più arretrata. Vista la concomitante presenza di numerosi piloti nella stessa situazione il pilota nativo di Hasselt (proprio in Belgio) domani “Super Max” prenderà il via dalla 14a casella della griglia, affiancato da Charles Leclerc. Al termine della Q3, nella quale ha chiuso con 632 millesimi di margine sul poleman effettivo, Carlos Sainz, il portacolori della Red Bull ha analizzato la situazione nel corso delle interviste di rito ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Una pole-non pole per Maxal termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Nello splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, il campione del mondo in carica ha messo in mostra una prova straordinaria, rifilando distacchi abissali a tutti ma, com’è ben noto, il cambio della Power Unit lo costringerà a partire in posizione più arretrata. Vista la concomitante presenza di numerosi piloti nella stessa situazione il pilota nativo di Hasselt (proprio in Belgio)“Super Max” prenderà il via dalla 14a casella della griglia, affiancato da Charles Leclerc. Al termine della Q3, nella quale ha chiuso con 632 millesimi di margine sul poleman effettivo, Carlos Sainz, il portacolori della Red Bull ha analizzato la situazione nel corso delle interviste di rito ...

