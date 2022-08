Canone Rai in aumento I due metodi per evitare di pagarlo

fattoquotidiano : Che cosa accadrebbe se il canone d’abbonamento alla Rai fosse improvvisamente abolito? (di Giovanni Valentini)… - ilmainato : Se non volete sentire più cazzate sul COVID o su Zelensky spegnete la TV. Se volete esagerare (lo consiglio), butta… - CeresaRaffaele : #bollette la cosa più fastidiosa è il canone Rai che c'ha infilato Renzi!!!!! - pameladiverona : RT @Rapace781: Conte: via il canone Rai, via il finanziamento pubblico ai partiti e ai giornali; taglio stipendi dei parlamentari da 15000… - naladrof53 : RT @Rapace781: Conte: via il canone Rai, via il finanziamento pubblico ai partiti e ai giornali; taglio stipendi dei parlamentari da 15000… -

Bisogna infatti pagare anche ilche, come noto, si rivela essere tra le imposte più odiate dagli italiani. Se tutto questo non bastasse, nel corso del 2023 ilpotrebbe diventare ...' Niente banca, ritiro liquidità dai conti correnti, scorporare quota abbonamentoe disdire abbonamento. Non vedere canali generalisti '. Chissà se una sua partecipazione in tv cambierà l'...Il canone Rai e il bollo auto sono le tue tasse più odiata in assoluto: qualcuno parla di annullamento, ma ci sono delle ragioni ...C’è fermento in merito al Canone Rai per l’anno 2023. Stiamo parlando delle modalità di esonero del Canone Rai per l’anno 2023. Coloro che rientrano nelle casistiche sopra indicate per non pagare il… ...