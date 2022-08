strozzabistex : @CorriereUmbria La #confesercenti umbra può dare indicazione agli associati di prendere la stangata #bollette nello… - News24_it : Rientro dalle ferie amaro per gli italiani: tra settembre e novembre maggiore spesa di 711 euro a famiglia Dai beni… - fisco24_info : Prezzi, verso la stangata d’autunno: tra settembre e novembre +711 euro a famiglia: Dai beni alimentari al pieno pe… - leggoit : #Bollette, «stangata di 711 euro per le famiglie», il Codacons: colpa degli aumenti di prezzi e tariffe - CorriereUmbria : Luce e gas, arriva la stangata. L'allarme di Confesercenti: 'A rischio piccole e medie imprese' #luce #gas… -

La Stampa

Dai beni alimentari al pieno per l'automobile, dai mutui alle spese per la scuola, senza tralasciare il caro, si delinea unad'autunno Il rientro dalle ferie sarà particolarmente amaro quest'anno, a causa degli aumenti di prezzi e tariffe che stanno per abbattersi sugli italiani e che ..., 'unadi 711 euro per le famiglie ', Il rientro dalle ferie sarà particolarmente amaro quest'anno, a causa degli aumenti di prezzi e tariffe che stanno per abbattersi sugli italiani ... Bollette, stangata su locali e negozi: “Dovremmo aumentare i prezzi ma non basterebbe a coprire le spese” Bollette, «una stangata di 711 euro per le famiglie», Il rientro dalle ferie sarà particolarmente amaro quest'anno, a causa degli aumenti di prezzi e tariffe ...(Adnkronos) – Senza un intervento immediato per attutire l’impatto degli aumenti di energia e gas, le piccole imprese di turismo e terziario si troveranno a pagare nei prossimi 12 mesi una maxi bollet ...