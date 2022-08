AEW: Che fine ha fatto Samoa Joe? (Di sabato 27 agosto 2022) Dopo i suoi primi match nell’ambito del rilancio della Ring of Honor, si sono un po’ perse le tracce di Samoa Joe. L’ex campione di NXT ed Impact è stato messo da parte nell’ambito dell’ormai abituale turnover di stelle operato dalla AEW ma non ci sarebbero problemi fisici dietro la sua assenza. Il wrestler, infatti, sta girando una serie televisiva per Peacock intitolata Twisted Metal. Una volta terminate queste impegnative riprese il wrestler dovrebbe tornare in azione e potrà essere re-introdotto nel roster. Ricordiamo che Samoa Joe è l’attuale Television Champion della Ring of Honor, dunque non un wrestler qualsiasi. Il suo ultimo match è stato quello di Death before Dishonor, ormai oltre un mese fa, dato che l’evento si è tenuto il 23 luglio. Che serie è Twisted Metal? La serie, ispirata ad un celebre ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 27 agosto 2022) Dopo i suoi primi match nell’ambito del rilancio della Ring of Honor, si sono un po’ perse le tracce di. L’ex campione di NXT ed Impact è stato messo da parte nell’ambito dell’ormai abituale turnover di stelle operato dalla AEW ma non ci sarebbero problemi fisici dietro la sua assenza. Il wrestler, infatti, sta girando una serie televisiva per Peacock intitolata Twisted Metal. Una volta terminate queste impegnative riprese il wrestler dovrebbe tornare in azione e potrà essere re-introdotto nel roster. Ricordiamo cheè l’attuale Television Champion della Ring of Honor, dunque non un wrestler qualsiasi. Il suo ultimo match è stato quello di Death before Dishonor, ormai oltre un mese fa, dato che l’evento si è tenuto il 23 luglio. Che serie è Twisted Metal? La serie, ispirata ad un celebre ...

Zona_Wrestling : AEW: Che fine ha fatto Samoa Joe? - TSOWrestling : Tutto quello che è successo nell'ultima puntata di #AEWRampage #TSOW #TSOS - TSOWrestling : Tutto quello che è successo nel primo turno del torneo per i titoli trios della #AEW #TSOW // #TSOS - Darek_Petrelli : @AEW Ma che è sta schifezza ?? - VolpeWOcchiali : #RickyStarks è il futuro. Come tanti altri in #AEW ma lui lo è molto di più. Avrei continuato il team con #Hobbs pe… -